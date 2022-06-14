Иран - дружественная нам страна: Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян коснулся отношений Армении с соседними странами, в частности, с Ираном.

Как сообщает «Арменпресс», в интервью, данном телеканалу «Аль-Джазира», Никол Пашинян подчеркнул, что Армении соседствует с четырьмя странами, с двумя из них очень хорошие отношения, подразумевая Грузию и Иран. "Иран для нас является дружественной страной, которая имеет хорошие отношения и с Азербайджаном. И мы не намерены не иметь хороших отношений со странами, имеющих хорошие отношения с Азербайджаном. Сейчас у нас очень тесные связи с Ираном, кстати, мы надеемся, что, сотрудничая с Ираном, мы сможем расширить двусторонние отношения и с Катаром. Сейчас мы работаем над развитием коммуникаций между Ираном и Арменией, в настоящее время занимаемся строительством очень важной магистрали под названием Север-Юг, которая соединяет нашу границу с Грузией с границей с Ираном. Мы надеемся, что в результате этой программы наши экономические отношения с Ираном будут развиваться лучше. Кстати, Евразийский экономический союз, я уже говорил, что Армения является его членом, имеет соглашение о свободной торговле с Ираном, что очень важно в контексте наших двусторонних отношений", - сказал Пашинян.