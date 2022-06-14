В Катаре откроется выставка «Сообщения из Армении на арабском. Наследие для культурного диалога»

В рамках визита правительственной делегации во главе с премьер-министром Николом Пашиняном в Государство Катар при содействии Министерства образования, науки, культуры и спорта РА 14 июня в Национальной библиотеке Катара откроется выставка «Сообщения из Армении на арабском. Наследие для культурного диалога».

Как передает «Арменпресс», из Министерства ОНКС сообщают, что будут выставлены также 9 дубликатов экспонатов из нумизматических и археологических коллекций Музея истории Армении, которые представляют серебряные и медные дирхемы, выпущенные на монетных дворах “Двин”, “Арминиа”, “Арунабад” и “Алеппо” в 752 году, выпущенный золотой динар, медный Фелс, выпущенный на монетном дворе «Барда», а также бронзовый двуглавый топор 18-го века с растительными орнаментами и изображениями зодиака.

На выставке будут постеры, представляющие культурные ценности и исторические факты, связанные с давними армяно-арабскими отношениями.

Выставка будет работать в течение недели в Национальной библиотеке Катара.

В составе официальной правительственной делегации с двухдневным визитом в Катаре находится и министр ОНКС РА Ваграм Думанян.

Вчера в присутствии премьер-министров Катара и Армении между двумя странами был подписан ряд документов. В частности, министр образования, высшего образования и воспитания Катара Бусейна бинт Али Аль-Нуаймин и министр ОНКС РА Ваграм Думанян подписали Соглашение о сотрудничестве в области высшего образования и научных исследований.

Ректор ЕГУ Ованнес Ованнисян и ректор Университета Катара Хасан бин Рашид Аль-Дархам подписали соглашение о сотрудничестве между двумя университетами.