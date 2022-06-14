Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян выразил надежду на рост торговли между Арменией и Катаром. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в Катаре, в интервью, данном телеканалу «Аль-Джазира».

«Должен отметить, что в Армении очень теплое отношение к арабскому миру, так как между нами есть традиционные связи. Сейчас я надеюсь на рост двусторонней торговли между Арменией и Катаром, потому что в наших двусторонних отношениях с этой замечательной страной сложилась довольно позитивная политическая обстановка», - сказал премьер-министр РА.