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Никол Пашинян выразил надежду на рост торговли между Арменией и Катаром

Никол Пашинян выразил надежду на рост торговли между Арменией и Катаром

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян выразил надежду на рост торговли между Арменией и Катаром. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в Катаре, в интервью, данном телеканалу «Аль-Джазира».

«Должен отметить, что в Армении очень теплое отношение к арабскому миру, так как между нами есть традиционные связи. Сейчас я надеюсь на рост двусторонней торговли между Арменией и Катаром, потому что в наших двусторонних отношениях с этой замечательной страной сложилась довольно позитивная политическая обстановка», - сказал премьер-министр РА.


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