Заявления о коридоре для нас неприемлемы, для нас это красная черта: Никол Пашинян

Премьер-министр РА Никол Пашинян коснулся вопроса открытия региональных сообщений и подчеркнул, что в этом контексте заявления о коридорах совершенно неприемлемы.

Как сообщает «Арменпресс», в интервью, данном телеканалу «Аль-Джазира», касаясь вопроса, каковы подходы и позиция Армении в отношении «коридора», проходящего через территорию Армении, который должен соединить Азербайджан с Анкарой, Пашинян ответил:

«Вы знаете, для нас неприемлема формулировка о так называемом коридоре, для нас это красная черта, потому что в нашем регионе, согласно трехстороннему заявлению, о котором я упоминал в начале нашего разговора, есть лишь один коридор, это Лачинский коридор, соединяющий Нагорный Карабах с Арменией. Но в трехстороннем заявлении есть еще одно положение, которое касается открытия коммуникаций. Имею в виду железные дороги, автомобильные дороги, и мы готовы, фактически уже обсуждаем вопрос об открытии региональных коммуникаций по принципу взаимного суверенитета и соблюдения нерушимости границ».