Сборная Армении по легкой атлетике завоевала 4 медали на чемпионате малых стран Европы

На чемпионате Европы среди юниоров, проходящем на Мальте, сборная Армении по легкой атлетике завоевала 2 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую медаль.

Как сообщает «Арменпресс», Гор Бегларян из Капана стал золотым призером в мужской борьбе, зафиксировав лучшие результат - 7 метров 59 см в прыжках в длину. В беге на 800 метров Ерванд Мкртчян завоевал бронзовую медаль с результатом - 1:50,79.

Эллада Алавердян завоевала титул чемпионки по женской борьбе с результатом - 2:13,38 в беге на 800 метров. Гаянэ Чилоян завоевала серебряную медаль в беге на 400 метров с результатом 55,64.

Из представителей Армении хорошо выступила и Марианна Багян. Хотя в борьбе с 15 соперниками, она заняла 7 место, но на 100 м показала результат - 12,26 секунды и установила личный рекорд.

В неофициальном командном зачете армянские спортсмены заняли пятое место.

В составе сборной Армении были 15 спортсменов, 8 юношей и 7 девушек. В чемпионате Европы малых стран приняли участие представители почти 15 стран, в том числе - Грузии, Кипра, Мальты и Черногории.

Сборная Армении по легкой атлетике примет участие в чемпионате Балкан, который пройдет 18-19 июня.