Шант Саркисян и Левон Бабуджян - лидеры Мемориального турнира Карена Асряна

Турнир памяти Карена Асряна, проходящий в Доме шахмат им. Тиграна Петросяна подходит к концу.

Как сообщает «Арменпресс», за два тура до окончания турнира в турнирной таблице два лидера. У Шанта Саркисяна и Левона Бабуджяна по 6 очков. У 4 шахматистов по 5,5 очков.

В этом году в турнире, проходящем в Доме шахмат им. Тиграна Петросяна, принимают участие 98 участников из 8 стран (Армения, Бразилия, Индия, Иран, Казахстан, Филиппины и российские шахматисты под флагом ФИДЕ), 9 из которых - гроссмейстеры. Среди участников 13-го Мемориала самый высокий рейтинг у члена сборной Армении по шахматам Гранта Мелкумяна. Мемориальный турнир проводится по швейцарской системе и состоит из 9 туров.