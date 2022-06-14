Никол Пашинян выразил надежду на открытие границы с Турцией и установление дипломатических отношений

Премьер-министр Армении Никол Пашинян коснулся процесса нормализации армяно-турецких отношений, выразив надежду, что им удастся установить дипломатические отношения и открыть границу между Арменией и Турцией. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в Катаре, в интервью, данном телеканалу «Аль-Джазира».

На вопрос, каков путь урегулирования отношений между Анкарой и Ереваном, Пашинян ответил: «Мы начали диалог посредством спецпредставителей Армении и Турции. Диалог сам о себе уже положительный факт, но мы надеемся зафиксировать и ощутимые результаты».

Касаясь вопроса, говорится ли с Турцией о взаимных визитах, Пашинян ответил, что после начала диалога между Арменией и Турцией были запущены прямые авиарейсы, но это то, что было и раньше. Он выразил надежду, что им удастся установить дипломатические отношения и открыть границу между Арменией и Турцией, которая закрыта в течение 30 лет.