Никол Пашинян коснулся воздействия войны в Украине на экономику Армении

Армения, как и все другие страны мира, очень обеспокоена ситуацией вокруг Украины. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в Катаре, в интервью, данном телеканалу «Аль-Джазира».

«Что мы видим сейчас? Мы видим крах мирового порядка, никто не знает, каким будет следующий мировой порядок. Конечно, мы за решение всех вопросов путем диалога и мирными средствами», - сказал премьер-министр.

На вопрос, какое влияние может иметь война на Украине на экономику Армении, Пашинян отметил: «Конечно, с экономической точки зрения ситуация для нас не из приятных. Но, честно говоря, мы в первом квартале зафиксировали 8,6% экономического роста, надеемся, что сможем сохранить эту динамику. После событий на Украине много людей, в том числе и бизнес, переехали из России в Армению, потому что у нас общая экономическая зона. И Армения, и Россия являются членами Евразийского экономического союза».

Пашинян отметил, что на экономику Армении напрямую влияет не только экономическая ситуация в России, но и глобальная экономическая напряженность, связанная с продовольственным обеспечением, инфляцией и многими другими факторами. «Но на данный момент экономические показатели Армении достаточно позитивны», - сказал он.

Никол Пашинян отметил, что Армения старается быть прямым, честным и надежным партнером и для России и для европейских и западных партнеров и соседей. «Мы обязаны управлять этой ситуацией, поддерживать правильные отношения с нашими партнерами и не предавать никого из них», - заявил он.