Началось очередное заседание Национального собрания Армении

В Национальном собрании Армении проходит очередное заседание. Как сообщает «Арменпресс», в повестке дня созываемых 14 июня заседаний 22 вопроса.

Парламент во втором чтении обсудит пакет законопроектов О внесении изменений в Закон Республики Армения «О прокуратуре» и прилагаемых к нему проектов законов, пакет законопроектов О внесении дополнения в Закон Республики Армения «О наркотических средствах и психотропных веществах» и ряд других законодательных инициатив.

В повестке дня также обсуждение годового отчета об исполнении государственного бюджета РА за 2021 год. Депутаты также обсудят законопроекты о внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения «О дипломатической службе», о внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс Республики Армения и ряд других.