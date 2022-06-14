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Европейские индексы - 13-06-22

Европейские индексы - 13-06-22

МОСКВА, 14 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 13 июня:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 2.43% и составил 13427.03 пункта, французский CAC 40 снизился на 2.67% и составил 6022.32 пункта, британский FTSE снизился на 1.53% и составил 7205.81 пункта, а российский RTSI не изменился и опять составил 1268.83 пункта.


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