Цены на драгоценные металлы снизились - 13-06-22

НЬЮ-ЙОРК, 14 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. На Нью-Йоркской бирже NYMEХ в результате торгов за 13 июня были установлены следующие цены на драгоценные металлы.

Как передает «Арменпресс», фьючерсная цена на золото снизилась на 2.21% и составила 1826.80 долларов США, фьючерсная цена на серебро снизилась на 2.49% и составила 21.14 долларов США, фьючерсная цена на платину снизилась на 2.41% и составила 934.80 долларов США.

Единица измерения – троянская унция (31.1 грамма).

Нью-Йоркская биржа NYMEХ-(New York Merchantile Exchange) – американская фьючерсная биржа, на которой в данный момент торги идут по 2 направлениям:по нефти, газу, платине, палладиуму, этанолу, углю, электроэнергии и выбросам двуокиси углерода, и по индексам COMEX- по золоту, серебру, меди, алюминию.