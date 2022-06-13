Военнослужащие подразделений специального назначения в/ч N выполнили учебно- боевые задачи

ЕРЕВАН, 13 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. 13 июня состоялись практические занятия с военнослужащими подразделений специального назначения в/ч N.



Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве обороны Армении, военнослужащие осуществили специальные индивидуальные и групповые операции по проникновению на территорию условного противника - боевые позиции, здания-строения и командные пункты, успешно выполнили поставленные учебно-боевые задачи.