Председатель Генассамблеи ООН обсудил с главой МИД Азербайджана вопросы нормализации отношений с Арменией
20:20, 13 Июнь 2022
ЕРЕВАН, 13 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Председатель 76-й сессии Генассамблеи ООН Абдулла Шахид обсудил с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым вопросы нормализации отношений между Баку и Ереваном. Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает агентство ТАСС.
Министр иностранных дел Азербайджана проинформировал о текущей ситуации и событиях в регионе, в том числе о шагах по нормализации отношений с Арменией.
В свою очередь Шахид выразил поддержку усилиям по установлению прочного мира в регионе.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм