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Председатель Генассамблеи ООН обсудил с главой МИД Азербайджана вопросы нормализации отношений с Арменией

Председатель Генассамблеи ООН обсудил с главой МИД Азербайджана вопросы нормализации отношений с Арменией
ЕРЕВАН, 13 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Председатель 76-й сессии Генассамблеи ООН Абдулла Шахид обсудил с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым вопросы нормализации отношений между Баку и Ереваном. Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает агентство ТАСС.

Министр иностранных дел Азербайджана проинформировал о текущей ситуации и событиях в регионе, в том числе о шагах по нормализации отношений с Арменией.

В свою очередь Шахид выразил поддержку усилиям по установлению прочного мира в регионе.
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