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Вице-премьер РА и посол ЕС обсудили программы, реализуемые в рамках Экономическо- инвестиционного плана ЕС

Вице-премьер РА и посол ЕС обсудили программы, реализуемые в рамках Экономическо- инвестиционного плана ЕС
ЕРЕВАН, 13 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Под руководством вице-премьер-министра Мгера Григоряна и при участии главы Представительства ЕС, посла Андреа Викторин в правительстве состоялось обсуждение программ, реализуемых в рамках Экономического и Инвестиционного плана ЕС. На обсуждении присутствовали представители как ведомств РА, так и европейских финансовых организаций.

Как сообщили «Арменпресс» в аппарате вице-премьер-министра РА Мгера Григоряна, в ходе обсуждения речь шла о программах, реализуемых в рамках Экономическо-инвестиционного плана ЕС. В этом контексте вице-премьер использовал существующее соглашение о программе помощи малому и среднему бизнесу и готовящееся к нему официальное подписание.

Обе стороны договорились о строительстве автомагистрали Север-Юг и проведении экспертных работ в ее рамках с европейскими финансовыми институтами.

"Вице-премьер-министр подчеркнул важность совместной программы с фондом COAF в Сюникской области, выразив надежду, что программа будет способствовать повышению качества образования в Сюнике", - говорится в сообщении.

Упоминались также запланированная в рамках «Руководства по экологическому развитию Еревана» программа повышения энергоэффективности и реконструкция детских садов и поликлиник в Ереване.

Отмечается, что стороны обменялись мнениями по ряду ключевых направлений в рамках Экономического и инвестиционного плана ЕС и возможных направлений следующего программного пакета.

В завершение встречи была подчеркнута обоюдная готовность обеспечить реализацию программ, реализуемых в рамках пакета помощи, объявленного Еврокомиссией в июле 2021 года, о котором заявили высокопоставленные чиновники ЕС.
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