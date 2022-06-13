В Испании вышла первая документальная книга о Геноциде армян
19:24, 13 Июнь 2022
ЕРЕВАН, 13 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. В Испании вышла первая документальная книга о Геноциде армян. Как передает «Арменпресс», Посольство Республики Армения в Испании сообщает, что по этому случаю 13 июня посол Сос Аветисян принял автора книги, преподавателя Мадридского университета CEU San Pablo, политолога, журналиста Рикардо Руиса де ла Серна.
Посол подчеркнул важность издания книги для повышения осведомленности в Испании о Геноциде армян .
Книга доступна во всех книжных магазинах Испании.
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