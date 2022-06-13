Армения и Катар подписал соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения







«В последнее время отношения между Республикой Армения и Государством Катар значительно активизировались в сфере здравоохранения», - говорится в сообщении.



По словам источника, подписание соглашения между Правительством Республики Армения и Правительством Государства Катар о сотрудничестве в сфере здравоохранения окажет положительное влияние на улучшение сотрудничества между двумя странами и сближение армяно-катарского сотрудничества в области здравоохранения. Благодаря межведомственному взаимодействию, вопросы опыта, обучения и обмена знаниями специалистов будут более эффективно организованы между сторонами. Будет набирать обороты партнерство в налаживании прямых связей между здравоохранением и лечебными учреждениями, реформировании здравоохранения, совершенствовании медицинского обслуживания, развитии медицинского туризма и привлечении взаимовыгодных инвестиций, развитии общественного здравоохранения, медицинских исследований, фармакологии и других областей, представляющих взаимный интерес.



Отмечается, что среди встреч на высоком уровне официального визита премьер-министра РА предусмотрена встреча руководителей ведомств здравоохранения двух стран на двустороннем уровне. ЕРЕВАН, 13 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Министр здравоохранения Республики Армения Анаит Аванесян, в составе правительственной делегации во главе с Премьер-министром Николом Пашиняном в Государстве Катар, и Министр здравоохранения Республики Катар Ханан Бинт Мухаммад аль-Кувари подписали соглашение о сотрудничестве двух стран в области здравоохранения. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве здравоохранения РА.«В последнее время отношения между Республикой Армения и Государством Катар значительно активизировались в сфере здравоохранения», - говорится в сообщении.По словам источника, подписание соглашения между Правительством Республики Армения и Правительством Государства Катар о сотрудничестве в сфере здравоохранения окажет положительное влияние на улучшение сотрудничества между двумя странами и сближение армяно-катарского сотрудничества в области здравоохранения. Благодаря межведомственному взаимодействию, вопросы опыта, обучения и обмена знаниями специалистов будут более эффективно организованы между сторонами. Будет набирать обороты партнерство в налаживании прямых связей между здравоохранением и лечебными учреждениями, реформировании здравоохранения, совершенствовании медицинского обслуживания, развитии медицинского туризма и привлечении взаимовыгодных инвестиций, развитии общественного здравоохранения, медицинских исследований, фармакологии и других областей, представляющих взаимный интерес.Отмечается, что среди встреч на высоком уровне официального визита премьер-министра РА предусмотрена встреча руководителей ведомств здравоохранения двух стран на двустороннем уровне.