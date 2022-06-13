В Армении прошла национальная конференция Европейской ландшафтной конвенции
18:19, 13 Июнь 2022
ЕРЕВАН, 13 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. По инициативе Комитета по градостроительству РА в Армении прошла конференция Ландшафтной конвенции Совета Европы.
Как сообщили «Арменпресс» в Комитете по градостроительству РА, в центре внимания трехдневного мероприятия был мониторинг вопросов ландшафта и образовательные программы по нему. Эксперты, представители различных государственных структур, преподаватели Армянского национального архитектурно-строительного университета обсудили ландшафтную политику разных стран, подчеркнув необходимость соблюдения баланса в градостроительных проектах без ущерба для природы.
В заключительный день конференции приняли участие председатель Градостроительного комитета Армен Гуларян и заместитель министра территориального управления и инфраструктуры Ваче Тертерян, которые рассказали о мерах, предпринятых в Армении в рамках обязательств, вытекающих из Ландшафтной конвенции. Глава комитета выделил модернизацию общественных парков, создание новых зеленых зон в приграничных районах, разработку программных градостроительных документов, в которых особое место отводится планировке всех видов ландшафта: «Одной из программных целей правительства является сохранение и создание качественной среды обитания в Армении посредством защиты, управления и планирования ландшафтов». В этом контексте заместитель министра Ваче Тертерян отметил, что сохранение и правильное использование ландшафта в программах экономического и градостроительного развития регионов являются обязательными. «Поэтому требуется сознательное поведение, чтобы не подвергать опасности будущее поколений в их поселениях», — говорится в сообщении.
По данным источника, в рамках конференции состоялась презентация педагогического буклета «Ландшафтно-воспитательная деятельность для начальных классов». По этому случаю в Ереван приехали учащиеся школ приграничных поселков Сюникской и Тавушской областей. Специалисты по методике, представленной в буклете, давали детям предварительные знания о ландшафте, после чего предлагали выразить свои представления через картинки. Эксперты и председатель Градостроительного комитета с большим интересом наблюдали за работами маленьких художников и вручили всем грамоты.
Исполнительный секретарь Ландшафтной конвенции Совета Европы Магеллан Дежан-Пон использовал образовательное направление Конвенции, в котором дети учатся осознавать свою ответственность перед окружающим ландшафтом. Он поблагодарил коллектив комитета, заместителя председателя Нунэ Петросян, благодаря усилиям которой была подготовлена армянская версия педагогической книги и состоялась конференция.
Отмечается, что конференция была организована Армянским национальным архитектурно-строительным университетом. На открытии мероприятия присутствовал ректор Егиазар Варданян, а проректоры и профессорско-преподавательский состав активно участвовали в обсуждениях.
Ранее, в первый день конференции, председатель Градостроительного комитета Армен Гуларян принял участвующих в мероприятии международных экспертов, чтобы обсудить перспективы сотрудничества в рамках Ландшафтной конвенции. Эксперты также посетили Национальный музей архитектуры Института имени Александра Таманяна Комитета по градостроительству и осмотрели выставку «Мать-Армения» в сопровождении директора музея Марка Григоряна.
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