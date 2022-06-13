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Президент Армении направил письмо соболезнования в связи с кончиной Рафаэля Котанджяна

Президент Армении направил письмо соболезнования в связи с кончиной Рафаэля Котанджяна
ЕРЕВАН, 13 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Президент Ваагн Хачатурян направил письмо с соболезнованиями в связи с кончиной народного артиста Республики Армения Рафаэля Котанджяна.

Как сообщает «Арменпресс», в письме с соболезнованиями, в частности, говорится:

«С большой скорбью узнал о кончине известного актера театра и кино, народного артиста Республики Армения Рафаэля Котанджяна.

Рафаэль Котанджян более пяти десятилетий создавал на экране яркие, самобытные персонажи, которые получили всеобщее признание, любовь не только в Армении, но и за ее пределами.

Мои глубочайшие соболезнования семье, родным, коллегам и поклонникам известного актера. Его искусство навсегда занимает видное место в нашей культуре».
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