Президент Армении направил письмо соболезнования в связи с кончиной Рафаэля Котанджяна
18:05, 13 Июнь 2022
ЕРЕВАН, 13 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Президент Ваагн Хачатурян направил письмо с соболезнованиями в связи с кончиной народного артиста Республики Армения Рафаэля Котанджяна.
Как сообщает «Арменпресс», в письме с соболезнованиями, в частности, говорится:
«С большой скорбью узнал о кончине известного актера театра и кино, народного артиста Республики Армения Рафаэля Котанджяна.
Рафаэль Котанджян более пяти десятилетий создавал на экране яркие, самобытные персонажи, которые получили всеобщее признание, любовь не только в Армении, но и за ее пределами.
Мои глубочайшие соболезнования семье, родным, коллегам и поклонникам известного актера. Его искусство навсегда занимает видное место в нашей культуре».
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