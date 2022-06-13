Премьер-министр Республики Армения посетил фонд Qatar Foundation и Катарский научно-технический центр

ЕРЕВАН, 13 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Премьер-министр Никол Пашинян посетил фонд Qatar Foundation в Дохе. Как сообщили «Арменпресс» в аппарате премьер-министра, премьер-министру была представлена деятельность фонда, в частности программы, реализуемые в сфере образования.



Руководители фонда также ответили на вопросы членов правительственной делегации РА. Были затронуты возможности сотрудничества с Арменией в сфере образования.



Премьер-министр Пашинян также посетил Катарский научно-технический центр. В ходе визита премьер-министр ознакомился с деятельностью последнего в сфере высоких технологий.



Премьер-министр сделал запись в книге почетных гостей.

Фото: Геворга Перкуперкяна