Армения и Иран обсуждают вопросы, связанные с созданием совместных исследовательских центров

ЕРЕВАН, 13 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Посол Республики Армения в Исламской Республике Иран Арсен Авагян встретился с заместителем министра науки, исследований и технологий Исламской Республики Иран, руководителем Центра международного научного сотрудничества доктором Вахидом Хадади Аслом. Как сообщает «Арменпресс», посольство Армении в Иране сообщает, что в ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с обменом студентами, технологиями, а также сотрудничество между научными и технологическими парками.



Стороны коснулись прибытия делегации Министерства науки Ирана в Ереван, а также обсудили вопросы, связанные с обменом информацией в областях, представляющих взаимный интерес, и созданием совместных исследовательских центров.



В ходе встречи посол Армении в Иране сообщил о готовности министра науки своей страны посетить Тегеран в срок, предложенный иранской стороной.

В ходе встречи с послом Армении Хаддади Асл выразил готовность расширять сотрудничество в области науки и техники с дружественными, особенно с соседними странами, и повышать уровень двусторонних отношений.