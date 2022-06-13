Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 13-06-22

ЕРЕВАН, 13 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 13 июня, курс доллара США сократился на 3.31 драмa и составил 418.64 драм. Курс евро сократился на 8.70 драмa и составил 438.19 драм. Курс российского рубля сократился на 0.02 драмa и составил 7.37 драм. Курс британского фунта сократился на 14.50 драмa и составил 510.45 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 396.21 драмa и составила 24631.04 драм. Цена серебра сократилась на 6.91 драмa и составила 290.59 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.