Азиатские индексы - 13-06-22

ТОКИО, 13 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 13 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 3.01% и составил 26987.44 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 2.16% и составил 1901.06 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.89% и составил 3255.55 пункта, а HANG SENG снизился на 3.39% и составил 21067.58 пункта.