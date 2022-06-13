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Азиатские индексы - 13-06-22

Азиатские индексы - 13-06-22

ТОКИО, 13 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 13 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 3.01% и составил 26987.44 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 2.16% и составил 1901.06 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.89% и составил 3255.55 пункта, а HANG SENG снизился на 3.39% и составил 21067.58 пункта.


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