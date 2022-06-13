Время в Ереване: 11:07:36,   13 Июнь 2022

Макрон поручил военным пересмотреть программу вооружений на фоне конфликта на Украине

Макрон поручил военным пересмотреть программу вооружений на фоне конфликта на Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон поручил министру вооруженных сил Себастьену Лекорню пересмотреть программу модернизации вооружений на период с 2019 по 2025 год на фоне конфликта на Украине. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом французский лидер сообщил в понедельник, выступая в Париже на открытии салона военной техники сухопутных войск Eurosatory 2022.

"Я поручил руководителям министерства вооруженных сил и главного штаба в течение ближайших недель пересмотреть закон об оснащении армии с учетом современного геополитического контекста", - сказал Макрон. По его словам, Франция вступила в "период военной экономики, к которому надо будет приспособиться на длительное время". Это делает необходимым пересмотр затрат Франции на оборону, добавил французский лидер. Он также отметил, что на европейской территории происходит конфликт высокой интенсивности. В этих условиях военно-промышленный комплекс Европы должен быть усилен, добавил французский лидер.

По данным министерства вооруженных сил, на финансирование программы модернизации вооружений Франции с 2019 по 2025 год планировалось направить €295 млрд.

В ходе визита в Румынию на этой неделе Макрон встретится с французскими военнослужащими, размещенным там после начала украинского конфликта. По данным французских СМИ, в Румынии дислоцированы около 500 французских солдат.

Eurosatory является крупнейшей в Европе выставкой вооружений и военной техники сухопутных войск, которая проводится с 1967 года. Нынешний салон проходит в Париже с 13 по 17 июня. На площади более 81 тыс. кв. м представлена продукция производителей из более чем 60 стран. В экспозиции участвует 1,8 тыс. специалистов в области вооружений. 


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]