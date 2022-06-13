Президенты ФИФА и УЕФА прибудут в Армению
16:29, 13 Июнь 2022
ЕРЕВАН, 13 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Президент ФИФА Джанни Инфантино и президент УЕФА Александр Чафферин посетят Армению.
Как сообщает «Арменпресс», руководители двух структур примут участие в запланированных на 15-16 июня мероприятиях, посвященных 30-летию Федерации футбола Армении, о которых мы сообщим в ближайшее время.
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