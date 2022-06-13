Россия приветствует посреднические усилия Ватикана в конфликте на Украине

Москва приветствует посреднические усилия Ватикана в конфликте на Украине, поддерживает честный и доверительный диалог по ряду тем․ Как передает Арменпресс, об этом заявил РИА Новости директор первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов.

"Ватиканское руководство неоднократно заявляло о готовности оказать любое возможное содействие для достижения мира и прекращения боевых действий на Украине. Эти заявления находят подтверждение на практике. Поддерживаем открытый и доверительный диалог по ряду вопросов, прежде всего касающихся гуманитарной ситуации на Украине", - сказал дипломат.

Парамонов также подчеркнул, что инициативы Ватикана могут быть востребованными при определенных обстоятельствах.

"Все инициативы Святого престола и папы Франциска, способные привести к миру в Европе, воспринимаются с большим уважением и, естественно, могут оказаться востребованными при возникновении соответствующих предпосылок", - указал он, подчеркнув, что Святой престол пользуется большим авторитетом во всем мире", - подчеркнул Парамонов.