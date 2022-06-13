Визит министра иностранных дел Арарата Мирзояна в Индию был очень успешным: посол Индии

Армяно-индийские отношения за 30 лет значительно улучшились, в последние же три года наблюдается огромный рост армяно-индийских отношений во всех областях, включая и политические отношения на высоком уровне. Об этом говорил чрезвычайный и полномочный посол Индии в Армении Кишан Дан Деваль в эксклюзивном интервью, данном государственному информационному агентству «Арменпресс» по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Республикой Индия.

Посол Индии высоко оценивает тот факт, что в последние годы две дружественные страны активно обмениваются политическими визитами на высоком уровне.

В этом контексте Кишан Дан Деваль упомянул как визит министра иностранных дел Армении в Индию, так и официальный визит министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара в Армению в октябре 2021 года. По его словам, это историческое событие в армяно-индийских отношениях, так как это был первый визит министра иностранных дел Индии в Армению.

«Визит нашего министра иностранных дел в октябре 2021 года был первым визитом министра иностранных дел Индии в Армению после установления дипломатических отношений, так что это очень показательный факт. И я рад видеть, что сразу после этого состоялся и визит министра иностранных дел Арарата Мирзояна в Индию», - сказал посол Индии.

По словам посла Деваля, рабочий визит министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в Индию в конце апреля был очень успешным. Кстати, это был первый визит министра иностранных дел Армении в Индию после 12-летнего перерыва.

По словам посла, министр Мирзоян провел в Индии очень продуктивные встречи с министром иностранных дел Джайшанкаром, премьер-министром Шри Нарендрой Моди, с представителями деловых кругюови, участвовал в стратегическом диалоге «Рийсины», посетил известные исторические и культурные центры, в частности Агру, где находится знаменитый Тадж-Махал, посетил Храм Акшардхам в Дели.

12-13 октября 2021 года состоялся официальный визит министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара в Армению. В рамках визита министр иностранных дел Индии посетил Мемориал Цицернакаберд, чтобы почтить память жертв Геноцида армян. В тот же день, 13 октября, в МИД РА состоялись переговоры глав МИД Армении и Индии, после которых они выступили с заявлением. Делегацию, возглавляемую Субраманьямом Хайшанкаром, принял и премьер-министр Никол Пашинян.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян с рабочим визитом был в Индии и в 2022 году, с 25 по 28 апреля. Ранее Индию посещали министр иностранных дел Вардан Осканян (декабрь 2000 г.) и министр иностранных дел Эдвард Налбандян (ноябрь 2010 г.).

Дипломатические отношения между Республикой Армения и Республикой Индия были установлены 31 августа 1992 года с подписанием соответствующего протокола. Кишан Дан Деваль назначен чрезвычайным и полномочным послом Индии в Армении 13 сентября 2019 года. С 2021 года чрезвычайным и полномочным послом Республики Армения в Индии является Юрий Бабаханян.

Полное интервью с послом Индии в Армении Кишан Дан Девалем будет опубликовано в ближайшее время.

Арам Саргсян