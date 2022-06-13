Состоялась встреча премьер-министров Армении и Катара: подписан ряд документов

Премьер-министр РА Никол Пашинян, находящийся с официальным визитом в Дохе, встретился с премьер-министром Государства Катар, министром внутренних дел шейхом Халидом бин Халифой бин Абдулазизом Тани.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате премьер-министра, состоялась официальная церемония встречи, на которой прозвучали государственные гимны Республики Армения и Государства Катар, затем главы правительств двух стран приветствовали членов делегаций.

На встрече премьер-министр Государства Катар подчеркнул важность официального визита премьер-министра РА и необходимость установления многостороннего сотрудничества между двумя дружественными странами. Шейх Халид бин Халифа бин Абдулазиз Тани выразил уверенность, что в результате этого визита сотрудничество между правительствами Армении и Катара выйдет на новый уровень.

Премьер-министр Пашинян, в свою очередь отметил, что политический диалог между Арменией и Катаром находится на высоком уровне, и необходимо придать новый импульс развитию и расширению двусторонних экономических связей. Премьер-министр подчеркнул значение развития и углубления деловых связей и пригласил представителей бизнес сообщества Катара в Армению для обсуждения с армянскими коллегами возможностей и перспектив реализации совместных инвестиционных программ.

Никол Пашинян и шейх Халид бин Халифа бин Абдулазиз Тани обсудили широкий круг вопросов, касающихся развития сотрудничества в сферах экономики, в частности, информационных технологий, сельского хозяйства, транспортной инфраструктуры, торговли, авиасообщения и туризма. Также были обсуждены возможности сотрудничества в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры, в том числе студенческих обменов. Был отмечен широкий потенциал для развития связей по всем вышеперечисленным направлениям, для реализации которых премьер-министры двух стран дали конкретные поручения руководителям соответствующих государственных ведомств.

По итогам встречи между Арменией и Катаром в присутствии премьер-министров обеих стран был подписан ряд документов. В частности, вице-премьер-министр РА Амбарцум Матевосян, вице-премьер-министр Государства Катар, министр иностранных дел Шейх Мухаммад бин Абдельрахман Аль Тани подписали Меморандум о взаимопонимании по проведению политических консультаций между Министерствами иностранных дел Армении и Катара, а также Меморандум о взаимопонимании между Информационным агентством «Арменпресс» и Национальным информационным агентством Катара по обмену информацией.

Мэр Еревана Грачья Сакигсян и министр муниципальных дел Катара Абдулла бин Абдулазиз Аль-Субейхи подписали Соглашение о побратимстве между Ереваном и Дохой.

Министр образования, высшего образования и воспитания Катара Бусейна бинт Али Аль-Нуаймин и министр ОНКС РА Ваграм Думанян подписали Соглашение о сотрудничестве в области высшего образования и научных исследований.

Министр здравоохранения Республики Армения Анаит Аванесян и министр здравоохранения Катара госпожа Ханан бинт Мухаммад аль-Кувари подписали Соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения.

Ректор ЕГУ Ованнес Ованнисян и ректор Университета Катара Хасан бин Рашид Аль-Дархам подписали Соглашение о сотрудничестве между двумя университетами.

Сегодня премьер-министр Никол Пашинян встретится и с директором Катарского инвестиционного агентства Мансуром Аль-Махмудом.