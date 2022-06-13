В Грузии заявили, что продолжат курс евроинтеграции, если стране не дадут статус кандидата

Грузия продолжит курс сближения с ЕС, если даже ей не предоставят статус кандидата в члены Евросоюза. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщил журналистам генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе.

"Если решение будет таковым, что нам не предоставят статус кандидата (в члены ЕС - прим. ТАСС), мы все равно продолжим путь евроинтеграции для того, чтобы попасть в большую семью, которая называется Европой и Евросоюзом. Однако я думаю, что решение все равно будет положительным", - сказал Каладзе.

Он еще раз коснулся темы резолюции Европарламента, принятой 9 июня, назвав ее оскорбительной.

Европарламент принял резолюцию о положении СМИ в Грузии. В документе присутствует призыв рассмотреть возможность введения персональных санкций против основателя правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", бывшего премьер-министра Бидзины Иванишвили из-за якобы негативного влияния на грузинскую демократию. Авторы резолюции также призывают грузинские власти освободить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и бывшего гендиректор оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Нику Гварамию.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 3 марта направил заявку в ЕС для получения страной статуса кандидата на вступление в сообщество. В ответ на это 11 апреля Евросоюз передал Грузии опросник. 2 мая республика направила Евросоюзу первую часть заполненного документа, а 10 мая - вторую.