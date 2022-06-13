Эмир Катара принял приглашение Никола Пашиняна посетить Армению

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, находящийся с официальным визитом в Государстве Катар, встретился с эмиром Государства Катар, шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

Приветствуя премьер-министра Пашиняна, эмир Катара высоко оценил сформировавшиеся между Арменией и Катаром добрососедские отношения и взаимное доверие, подчеркнув, что катарская сторона заинтересована в развитии и укреплении двустороннего взаимодействия в различных сферах.

Никол Пашинян поблагодарил за теплый прием и выразил уверенность, что этот визит придаст новый импульс армяно-катарскому сотрудничеству, в том числе в экономической и гуманитарной сферах.

Премьер-министр Армении и эмир Катара подчеркнули большой потенциал сотрудничества между двумя дружественными странами, обоюдную готовность к расширению и укреплению отношений.

Стороны подчеркнули важность развития отношений, особенно в сферах экономики, информационных технологий, науки, авиасообщения, туризма и культуры.

Никол Пашинян коснулся сформировавшейся в нашей стране бизнес среды и отметил, что правительство Армении готово в рамках своих инструментов содействовать реализации возможных инвестиционных программ со стороны катарских компаний.

Собеседники выразили уверенность, что официальный визит премьер-министра РА и предусмотренные повесткой встречи будут способствовать расширению и углублению связей в сферах инвестиций и товарооборота.

Премьер-министр Армении пригласил эмира Катара с официальным визитом посетить Армению. Приглашение было принято с большой любовью.