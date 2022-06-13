Посол Индии в Армении посетил Ширакскую область

Губернатор Ширака Назели Багдасарян 13 июня приняла чрезвычайного и полномочного посла Республики Индия в Республике Армения Кишана Дан Деваля.

Как сообщает «Арменпресс», на встрече обсуждался вопрос создания в Гюмри выставочного зала, где будут выставлены копии фресок индийских храмов, пещер Аджанты, выполненные Саргисом Хачатуряном, которые хранятся в Национальной галерее Армении.

«Господин посол, добро пожаловать в Ширакскую область, рада встрече с Вами и возможности обсудить ряд программ, касающихся нашего сотрудничества. В частности, рада, что мы обсудим программу строительства нового выставочного зала в Гюмри, в результате будет реализована замечательная инициатива. Уверена, что наше сотрудничество даст желаемый результат, и мы еще раз подтвердим дружественные связи между правительствами наших двух стран», - отметила губернатор Ширака.

Посол Кишан Дан Деваль поблагодарил губернатора за теплый прием․

«Госпожа губернатор, рад нашей встрече, рад находиться в Гюмри, в городе, считающемся культурной столицей Армении. Для меня очень важно видеть вашу готовность».

В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, направленных на укрепление и углубление сотрудничества, в частности, отметив важность углубления экономического сотрудничества и децентрализованного бизнес-сотрудничества, коснулись также вопроса проведения в Гюмри мероприятий в преддверии 30-летнего юбилея установления армяно-индийских дипломатических отношений.

Стороны выразили готовность предпринять действенные шаги для расширения дальнейшего сотрудничества, обеспечения продолжительности реализуемых программ.

Арменуи Мхоян