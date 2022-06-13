Президент Армении и лауреат Нобелевской премии Артем Патапутян посетили компанию «Синопсис Армения»

13 июня президент Республики Армения Ваагн Хачатурян и лауреат Нобелевской премии в области медицины Артем Патапутян посетили компанию «Синопсис Армения». Как сообщает «Арменпресс», они осмотрели помещение компании, ознакомились с ее деятельностью, предстоящими программами, затем приняли участие в обсуждении актуальных задач ИТ-сектора, науки и ответили на вопросы присутствующих.

Фото: Айка Манукяна

Ваагн Хачатурян отметил, что ключ к строительству и развитию нашего государства находится в наших руках. «Мы движемся в сторону науки, в сторону высоких технологий. У нас нет альтернативы», - сказал президент.

Он заявил, что и диаспора должна принимать участие в изменении нашей жизни, так как это не только помощь и содействие.

«Я думаю, что это лучший пример того, как прославиться благодаря науке. У нас нет ресурсов, но мы для представления миру можем использовать наши знания. «Синопсис Армения» - один из ярких тому примеров», - сказал он.

Нобелевский лауреат, молекулярный биолог, невролог Артем Патапутян поблагодарил за теплый прием и сказал, что чувствует себя как дома.

«Однажды я влюбился в науку. Могу сказать, что если ты что-то делаешь, ты должен это любить. Я думаю, это очень хорошо, когда ты делаешь то, что тебе нравится, это ключ к успеху», - сказал он.

Овик Мусаелян, директор ЗАО «Синопсис Армения», посчитал важным, чтобы люди, имеющие мировую известность, не забывали упоминать о своих корнях, о том, что они армяне и выросли в армянской семье. «Впервые армянскому ученому присуждается Нобелевская премия. Не преувеличу, если скажу, что этот успех является одним из наших национальных достижений», - сказал он.