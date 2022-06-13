Панармянские летние игры 2023 года пройдут в августе: церемония открытия состоится в Гюмри

Состоялось заседание Исполнительного органа Всемирного комитета Панармянских игр под председательством председателя Всемирного комитета игр Ишхана Закаряна, вице-преседателей Альбера Бояджяна (США), Степана Тер-Педросяна (Ливан), Роланда Шарояна (Армения), членов Исполкома Эрмине Дузян( Франция), Аво Токатляна (Аргентина), Епрема Баги (Турция), Врежа Шарояна (Сирия)и Шаана Семерджяна(Ливан).

Как сообщили «Арменпресс» во Всемирном комитете Панармянских игр, в ходе заседания были обсуждены вопросы организации и проведения очередных Панармянских летних игр.

Решено:

VIII летние Панармянские игры провести в августе 2023 года в Республике Армения;

Торжественную церемонию открытия VIII летних игр организовать в Гюмри;

Игры провести в ряде городов Ширакской и Арагацотнской областей;

Завершающую часть VIII летних игр и торжественную церемонию закрытия провести в Ереване;

Предложить городским органам Всемирного комитета Панармянских игр включить в состав делегаций и спортсменов с ограниченными возможностями;

На следующем заседании Исполнительного органа Панармянских игр обсудить вопрос организации Паралимпийских игр;

Уполномочить председателя Всемирного комитета Панармянских игр Ишхана Закаряна обсудить с правительством РА организационные вопросы проведения VIII летних игр;

На обсуждение и одобрение Исполнительного органа представить возможности проведения II Панармянских зимних игр в феврале 2024 года в Цахкадзоре;

Вышеперечисленные предложения отправить на утверждение членам Исполнительного органа.