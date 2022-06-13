Время в Ереване: 11:07:36,   13 Июнь 2022

СМИ: президент Туркмении посетит Иран 21 июня

СМИ: президент Туркмении посетит Иран 21 июня

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов прибудет 21 июня в Иран с официальным визитом. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в понедельник агентство IRNA.

Отмечается, что визит продлится два дня. Бердымухамедов приедет во главе делегации из официальных лиц. В ходе визита планируется подписание соглашения о сотрудничестве двух стран.

Поездка осуществляется по приглашению президента Ирана Эбрахима Раиси.

15 марта ЦИК Туркмении сообщил, что на досрочных выборах главы государства, состоявшихся 12 марта, победу одержал Сердар Бердымухамедов, за которого проголосовали 72,97% избирателей. Ранее страну возглавлял его отец - Гурбангулы Бердымухамедов.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]