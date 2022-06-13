Боррель заявил о необходимости диалога с Москвой

Европе придется сосуществовать с Россией после окончания конфликта на Украине, поэтому необходимо приложить все усилия для поддержания диалога с Москвой, как передает Арменпресс, об этом заявил в интервью для Le Journal du Dimanche глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Россия продолжит свое существование, и важно четко определить, как мы намерены с ней жить. Это будет очень трудно, но мы должны взаимодействовать с русскими на этом континенте. <…> Необходимо продолжать говорить с Россией", — отметил дипломат.

Он также указал на открытость каналов связи с Россией, напомнив о поездках канцлера Австрии Карла Нехаммера в Москву в апреле, а также председателя Африканского союза Маки Салла в Сочи в начале июня.

Кроме того, по словам Борреля, два представителя генерального секретаря ООН находятся в России, пытаясь разрешить вопрос с экспортом украинского зерна.

Ранее президент Франции Макрон, говоря о том, что постоянно поддерживает контакт с российским президентом Владимиром Путиным, сказал, что "нельзя унижать Россию, чтобы в тот день, когда боевые действия прекратятся, мы могли найти выход с помощью дипломатии". Экс-кандидат в президенты Франции Ле Пен поддержала его позицию.