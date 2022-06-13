В Армении ожидаются дожди с грозами

В Ереване 13 июня во второй половине дня, ночью с 14 по 16 июня и в вечерние часы ожидаются кратковременные дожди с грозами, во время грозы возможно усиление ветра до 18-20 м/с. 17-го, 18-го июня осадков не будет.

Как передает «Арменпресс», Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды Армении сообщает, что температура воздуха существенно не изменится.

В областях после полудня 13 июня, с 14 по 16 июня в большинстве регионов ночью и после полудня, 17-18 июня в некоторых районах ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ветер юго-западный с порывами до 2-5 м/с, во время грозы ожидается усиление ветра до 18-23 м/с.

В Арцахе 13 и 14 июня ожидаются дожди с грозами.