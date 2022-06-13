Карен Гилоян принял участие в ежегодном симпозиуме WADA в Лозанне

Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта РА Карен Гилоян, который с рабочим визитом находится в Швейцарии, принял участие в ежегодном симпозиуме Всемирного антидопингового агентства (WADA), проходящем в Лозанне.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве ОНКС, в рамках визита Карен Гилоян провел рабочие встречи с президентом WADA Витольдом Банькой, директором Томом Мэйем, руководителем Аппарата Фредериком Донзе и с другими должностными лицами.

По словам заместителя министра, был обсужден ряд важных вопросов, в частности, WADA высоко оценило отношение правительства Армении к борьбе с допингом.

По приглашению Карена Гилояна осенью запланирован визит председателя WADA Витольда Баньки в Армению.

Ежегодный симпозиум WADA - одно из крупнейших мероприятий антидопингового календаря. Он традиционно объединяет международные федерации, антидопинговых экспертов, национальные и региональные организации, спортсменов, а также представителей власти.