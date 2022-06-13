Белый дом продолжает подготовку к поездке Байдена в Саудовскую Аравию

Белый дом продолжает планировать визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию. Как передает Арменпресс, об этом рассказал в воскресенье ТАСС представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники в Израиле сообщил, что в середине июля Байден, как ожидается, посетит Израиль и Палестину, после чего отправится в Саудовскую Аравию. Визит в королевство, по сведениям Axios, намечен на 15 июля, однако источники портала отметили, что график поездки еще может измениться.

"Поездка проходит в контексте важной повестки дня с Саудовской Аравией, Израилем и другими странами на Ближнем Востоке. Эта повестка направлена на достижение результатов для американского народа, а также на прекращение войн и использование дипломатии для обеспечения стабильности в ближневосточном регионе", - добавил американский чиновник.

В субботу Байден сообщил, что пока не принял окончательного решения по поводу своего возможного визита в Саудовскую Аравию. При этом он упомянул о "более общей" встрече в королевстве, посвященной вопросам безопасности, сообщили журналисты пресс-пула Белого дома.

Газета The New York Times ранее со ссылкой на источники утверждала, что Байден намерен совершить в этом месяце поездку в Саудовскую Аравию и впервые встретиться с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. По сведениям издания, американский лидер хочет восстановить отношения между двумя странами, которые обострились после убийства журналиста Джамаля Хашкаджи в 2018 году.