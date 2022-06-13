Министр труда и социальных вопросов Армении принял временного поверенного в делах Швейцарии в РА Вернера Тута

Министр труда и социальных вопросов РА Нарек Мкртчян провел рабочую встречу с временным поверенным в делах посольства Швейцарии в Армении, заместителем директора Швейцарского агентства по региональному сотрудничеству на Южном Кавказе Вернером Тутом.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве труда и социальных вопросов, в ходе встречи был обсужден ряд вопросов, касающихся сотрудничества в сфере трудовой миграции, расширения экономических возможностей женщин, совершенствование Единой социальной службы, развитие института социального работника и создание цифровых социальных сервисных платформ.

Нарек Мкртчян поблагодарил посольство Швейцарии в Армении и Швейцарское агентство по региональному сотрудничеству на Южном Кавказе за содействие ключевым реформам, осуществляемых в Армении.

Представляя реформы, осуществляемые в сфере труда и социальной защиты, Нарек Мкртчян подчеркнул необходимость экспертной помощи Швейцарии в контексте разработки эффективных моделей в различных сферах и реализации вокруг них совместных пилотных проектов. В основе этих изменений министр подчеркнул принцип содействия достойному труду посредством постоянного развития человеческого капитала на всех этапах жизни.

«Министерство труда и социальных дел стремится к дальнейшему повышению качества и доступности социальных услуг за счет использования ИТ-платформ и инструментов. Принимая во внимание значительный вклад Швейцарского агентства по сотрудничеству в проводимых в Армении реформах, министерство радо будет и сотрудничеству в целях продвижения комплексных реформ во всех вышеперечисленных сферах», - отметил министр.

Вернер Тут поблагодарил за предоставление исчерпывающей информации о реализуемых программах и за возможность обсудить варианты сотрудничества в сфере социальной защиты. Министр представил подробности о деятельности министерства и планируемые программы.

Касаясь приоритетов, установленных Швейцарским агентством по региональному сотрудничеству на Южном Кавказе Вернер Тут подчеркнул важность укрепления государственных институтов, расширения экономических возможностей стран, а также реализации программ, направленных на развитие человеческого капитала.

В завершение встречи стороны выразили готовность обсудить возможности разработки и реализации инновационных программ в сфере труда и социальной защиты. В частности, была достигнута договоренность - объединить усилия в сфере трудовой миграции и расширения экономических возможностей женщин.