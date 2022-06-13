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Россия нарастит производство боевых беспилотников

Россия нарастит производство боевых беспилотников

Россия нарастит производство боевых беспилотников, как передает Арменпресс, об этом сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов, курирующий оборонно-промышленный комплекс.

"Будем наращивать производство", - сказал Борисов в интервью РБК, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что новые тяжелые беспилотники "Альтиус" и беспилотники большой продолжительности полета "Иноходец" сопоставимы по характеристикам с западными и турецкими аналогами, в частности, с новым турецким беспилотником Akinci.


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