Россия нарастит производство боевых беспилотников, как передает Арменпресс, об этом сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов, курирующий оборонно-промышленный комплекс.

"Будем наращивать производство", - сказал Борисов в интервью РБК, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что новые тяжелые беспилотники "Альтиус" и беспилотники большой продолжительности полета "Иноходец" сопоставимы по характеристикам с западными и турецкими аналогами, в частности, с новым турецким беспилотником Akinci.