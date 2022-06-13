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Арарат Мирзоян с рабочим визитом выедет в Болгарию

Арарат Мирзоян с рабочим визитом выедет в Болгарию

14-15 июня министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян с рабочим визитом будет находиться в Болгарии.

Как передает «Арменпресс», в рамках визита Арарат Мирзоян встретится с президентом Республики Болгария, премьер-министром, председателем Народного собрания и министром иностранных дел.

По итогам встречи главы МИД Армении и Болгарии выступят с заявлением для прессы.


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