Рейтинг поддержки кабмина Японии снизился до 56,9%

Рейтинг поддержки кабинета министров Японии премьер-министра Фумио Кисиды за месяц снизился на 4,6 п. п. и составил 56,9%. Как передает Арменпресс, об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник данные опроса, проведенного агентством Kyodo.

Согласно этим данным, рейтинг неодобрения правительства за месяц вырос на 5,1 п. п. до отметки в 26,9%.

По данным опроса главного информационного агентства Японии, 64,1% респондентов отрицательно оценивают действия правительства, направленные на борьбу с ростом цен, положительно оценивают политику кабмина на этом направлении лишь 28,1% опрошенных. В то же время 77,3% участников опроса признались, что рост цен ударил по их повседневной жизни, 22,6% выразили мнение, что рост цен никак не сказался на их быту.

Телефонный общенациональный опрос Kyodo проводился 11-13 июня. Информации о числе участников опроса на данный момент не приводится.

Японские компании из-за пандемии, а также ситуации вокруг Украины и введения против РФ различных санкций сталкиваются сейчас с рядом сложностей, касающихся роста цен на сырье, энергоресурсы и так далее. Кроме того, некоторым фирмам пришлось искать аналоги закупаемой ими продукции после введения санкций в отношении РФ и нарушения логистических цепочек поставок. Еще один фактор нестабильности ценовой политики - обесценивание японской иены, что приводит к повышению расходов на импорт и как следствие большим затратам на производственный процесс.