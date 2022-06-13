СМИ: Драги, Шольц и Макрон посетят Киев 16 июня

Премьер-министр Италии Марио Драги, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон планируют совершить совместный визит в Киев в четверг, 16 июня. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в понедельник газета La Stampa.

11 июня о намерении лидеров посетить Украину в июне сообщила газета Bild am Sonntag.