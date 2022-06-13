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Матч Армения-Шотландия обслужат арбитры Черногории

Матч Армения-Шотландия обслужат арбитры Черногории

Утвержден судейский состав, который обслужит матч Армения-Шотландия четвертого тура первой группы В Лиги Наций УЕФА.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ФФА. Никола Дабанович (Черногория) назначен главным арбитром матча. Ассистенты арбитра: Милован Джуки (Черногория) и Владан Тодорович (Черногория), четвертый арбитр Милош Бошкович (Черногория). Арбитр VAR - Кевин Блом (Нидерланды), помощник арбитра VAR - Клей Руперти (Нидерланды). Лусилио Батиста (Португалия) - инспектор матча, Ленарт Вестервал (Швеция) - делегат.

Матч Армения-Шотландия состоится 14 июня в 20:00 по ереванскому времени.


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