Современные решения Дома-музея Шарля Азнавура позволят в каждом уголке ощутить дух шансонье

Дом-музей Шарля Азнавура должен быть живым, интерактивным и современным сооружением, что позволит гостям ощущать присутствие Азнавура в каждом уголке музея.

Об этом в беседе с «Арменпресс» сказала исполнительный директор Фонда «Азнавур» Кристина Азнавур, сообщив, что идея создания Центра Азнавура родилась еще при жизни Шарля Азнавура.

Кристина Азнавур рассказала, что те, кто были знакомы с Азнавуром, знали, что он скромный человек, и он предпочел, чтобы ереванский дом, преподнесенный ему государством в дар, служил бы обществу, чтобы в нем был основан культурно-образовательный центр и музей с инновационными решениями.

«Когда мы говорили с ним об этом, Азнавур сказал, что хочет сделать подарок своей родине то, чем люди могли бы пользоваться. Так родилась идея создания центра. Центр будет с инновационными решениями, так как сам Азнавур любил новейшие технологии и следовал им. Помимо музейной части, в центре будут проводиться мастер-классы в области музыки и кино, будет работать студия звукозаписи, будет преподаваться французский язык», - рассказала она.

По словам Кристины Азнавур, музея такого формата в регионе пока нет. Работая над музейным проектом, в поисках вдохновения и современных решений, они посетили ряд всемирно известных музеев. Сценографию музея Азнавура разработали одни из самых авторитетных специалистов в этой области Натали Кхиниех и ее парижская команда.

«Мы хотели отойти от классического музейного стандарта, сейчас это не так уж и интересно. Музей Азнавура будет интерактивным и живым, он сам будет сопровождать посетителя из зала в зал, рассказывая посредством аудиогида историю своей жизни. Сценография музея уже готова, завершены архивные работы. Мы планируем в ближайшее время начать строительные работы, чтобы существующее здание привести в соответствие с концепцией Центра Азнавура», - сказала Кристина Азнавур.

Она также отметила, что в создаваемом центре они попытаются передать поколениям все ценности Шарля Азнавура, историю его жизни и его великое творческое наследие.

Беседу вела Гаяне Габоян