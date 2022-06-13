В Испании при столкновении пассажирского поезда и локомотива пострадали около 30 человек
10:58, 13 Июнь 2022
По меньшей мере 29 человек пострадали в автономном сообществе Каталония при столкновении пассажирского поезда и локомотива товарного поезда. Как передает Арменпресс, об этом говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе главного управления по гражданской обороне автономии.
По его информации, инцидент произошел в воскресенье в районе 22:00 по местному времени (23:00 мск) в населенном пункте Вила-сека в провинции Таррагона. Отмечается, что поезд, перевозивший 75 пассажиров по маршруту Барселона - Тортоса, столкнулся с локомотивом.
Причины случившегося пока не уточняются. Начато расследование произошедшего.
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