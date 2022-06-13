В Лиге арабских государств заявили, что не поддались давлению Запада в ситуации на Украине

Арабские страны подверглись сильному давлению со стороны Запада, требовавшего занять определенную позицию относительно конфликта на Украине, однако не пошли у него на поводу. Как передает Арменпресс, об этом заявил в воскресенье в интервью египетскому телеканалу Sada El balad генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абу аль-Гейт.

"Арабские страны подверглись серьезному давлению со стороны Запада, настаивавшего на том, чтобы они заняли определенную позицию в отношении кризиса на Украине и осудили военные действия России, - сказал политик. - Они оказались в чрезвычайно щекотливой ситуации, однако не поддались давлению, которому подвергались".

"Международная обстановка сегодня очень чувствительная, как и ситуация в регионе, - указал Абу аль-Гейт. - Западный мир оказывает неприкрытое давление на арабские государства с тем, чтобы они участвовали в изоляции России и отвергли ее позицию в отношении Украины. Но они не поддались этому диктату, которому подверглись, а некоторые даже отказались голосовать за осуждение действий РФ, исходя из своих интересов в регионе".

"У нас, арабов, есть коллективные действия в условиях российско-украинского кризиса, - сообщил он. - Я надеюсь, что правительствам арабских государств удастся обеспечить национальную безопасность, а также не допустить, чтобы этот вооруженный конфликт оказал на нее негативное влияние".

"Да, мы призываем занять четкую позицию в отношении верховенства международного права, однако скажите мне, почему, выступая против военной операции на Украине, вы забываете о том, что творит Израиль в Палестине на протяжении 55 лет, - отметил Абу аль-Гейт. - Запад с момента разрушения Всемирного торгового центра в 2001 году до 2011 года продвигал свою повестку в регионе под предлогом того, что он его изменит. Еще в 2011 году весь регион подвергся сильным потрясениям, а такие страны, как Ливия, Сирия, Иран и Судан, стали свидетелями серьезных изменений".