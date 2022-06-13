Ушел из жизни Рафаэль Котанджян

Ушел из жизни заслуженный артист Армянской ССР, народный артист Республики Армения Рафаэль Котанджян.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве образования, науки, культуры и спорта РА.

Рафаэль Котанджян родился 9 сентября 1942 года в Тбилиси. В 1946 году переехал в Ереван.

В 1960-1964 годах учился на актерском факультете Ереванского художественно-театрального института.

В 1964-1966 годах служил актером и режиссером в Зангезурском театре им. А. Ширванзаде. В 1966-1968 годах - актером молодежного театра «Аршалуйс». В 1968-1970 годах в Москве учился на Высших курсах режиссуры телевидения. В 1970-1993 годах служил в Ереванском драматическом театре имени Грачья Капланяна актером и режиссером.

Редакция «Арменпресс» выражает соболезнования родным, близким и ценителям его творчества.