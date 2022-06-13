“Новая книга”-20/22: Егише Чаренц, Джек Лондон, Льюис Кэрролл, Уитни Джонсон

Информационное агентство «Арменпресс» представляет свой авторский проект “Новая книга”. Каждый понедельник «Арменпресс» знакомит читателей с новинками армянских издательств. Читатели узнают о новых книгах, встречают уже известные классические произведения и знакомятся с тенденциями современной литературы. На этой неделе «Арменпресс» выделил четыре примечательных произведения по 4 категориям, изданных разными издательствами в 2022 году, и уже переданных на суд читателей.

Произведение армянского автора

Егише Чаренц: Страна Наири

«Страна Наири» посвящена родному городу Егише Чаренца-Карсу, где прошла его юность. После падения города Чаренц написал историю последних лет, представляя Карс символом утраты.

В книге сатира и трагизм переплетаются с политическими и историческими событиями. Город предстает как сцена столкновений восточных и западных, консервативных и либеральных идей в дни Первой мировой войны.

Книга при жизни автора издавалась четырежды, после смерти она дважды редактировалась, имела множество переизданий.

Впервые издается в последней версии редакции самого писателя с многочисленными примечаниями. Издательство: “Вернатун”.

Переводная литература

Джек Лондон: Смирительная рубашка

Это произведение Джека Лондона - роман в жанре фэнтези-философии о заключенном по имени Дарел Стэндинг, приговоренном за убийство к пожизненному заключению. Тюремные охранники постоянно надевали на него смирительную рубашку. Однако герой научился сопротивляться боли, используя силу разума, входя в трансцендентное состояние, «путешествуя» сквозь звезды и время.

Роман впервые был опубликован в американском воскресном ежемесячном журнале в 1914–1915 годах. Отдельной книгой была впервые бык опубликован в Нью-Йорке в 1915 году под названием “Межзвездный странник”. В более поздних редакциях роман уже назывался “Смирительная рубашка” с подзаголовком “Межзвездный странник”. Перевод: Карена Симоняна; Издательство: “Эдит Принт”.

Детская литература

Льюис Кэрролл: Приключения Алисы в стране чудес

Автор книги - английский математик Чарльз Людвиг Доджсон. Льюис Кэрролл - его литературный псевдоним. Это история о маленькой девочке по имени Алиса, которая, упав в норку кролика, попадает в вымышленный мир, населенный странными существами, и сталкивается с удивительными приключениями. Книжка уже давно любима и детьми, и взрослыми. Она полна математических, лингвистических и философских оговорок, шуток и каламбуров, и считается одним из лучших образцов литературного жанра абсурда. Сказка оказала особое влияние на жанр фэнтези. Перевод с английского: Нунэ Торосян; Редактор: Завен Бояджян; Издательство: “Антарес”.

Документальная литература

Уитни Джонсон: Умный рост

Книга-блокбастер Уитни Джонсон 2022 года “Умный рост” уже стала бестселлером в Wall Street Journal. Книга подтверждает идею о том, что индивидуальный рост лежит в основе устойчивого развития компаний и обществ. Он представляет собой дорожную карту роста в виде S-образной кривой, вершина которой требует серии прорывов. Эта книга для всех, кто хочет лучше понять процесс личностного роста. Если вы хотите узнать, с чего начать, как набирать обороты или почему вы теряете интерес ко многим вещам, которые умеете делать так хорошо, эта книга точно для вас. Если вы являетесь менеджером компании и вам нужно руководство по максимальному повышению эффективности человеческого капитала вашей компании, чтобы получить максимальную отдачу от него, эта книга также для вас. Последовательность действий, предложенная Уитни Джонсон, следующая: развивайте себя, совершенствуйте свой персонал, развивайте свой бизнес. Создавая среду, способствующую личностному росту сотрудников, менеджеры, применяющие принципы разумного роста, способствуют росту всей компании. Издательство: “Лебедь”.

Проект “Новая книга” представила Роза Григорян.