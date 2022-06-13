На Мемориальном турнире имени Карена Асряна лидируют 5 шахматистов

В Доме шахмат имени Тиграна Петросяна продолжается Мемориальный турнир имени Карена Асряна.

Как передает «Арменпресс», после 6-го тура лидируют 5 шахматистов. Все они представители Армении - Самвел Тер-Саакян, Шант Саркисян, Завен Андриасян, Мануэл Петросян и Левон Бабуджян.

В этом году в турнире, проходящем в Доме шахмат Тиграна Петросяна, принимают участие 98 участников из 8 стран (Армения, Бразилия, Индия, Иран, Казахстан, Филиппины и российские шахматисты под флагом ФИДЕ), 9 из которых - гроссмейстеры. Среди участников 13-го Мемориала самый высокий рейтинг у члена сборной Армении по шахматам Гранта Мелкумяна. Мемориальный турнир проводится по швейцарской системе и состоит из 9 туров.