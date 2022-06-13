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Временно будет прекращено газоснабжение по некоторым адресам Еревана и Ванадзора

Временно будет прекращено газоснабжение по некоторым адресам Еревана и Ванадзора

Для проведения плановых работ 14 июня с 10:00 до 18:00, временно будет прекращено газоснабжение потребителей многоквартирного дома N 6 ул. А. Саркисяна квартала В-3 административного района Малатия-Себастия г. Еревана и прилегающих объектов различного назначения.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в ЗАО «Газпром Армения», добавив, что с 10:00 до 17:00 будет прекращено газоснабжение потребителей газа и прилегающих к нему общественных объектов различного назначения квартала «Ушардзан» города Ванадзор Лорийской области.


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